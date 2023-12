L’arche des fées 2070 Route du Bosmelet Saint-Denis-sur-Scie Catégories d’Évènement: Saint-Denis-sur-Scie

Seine-Maritime L’arche des fées 2070 Route du Bosmelet Saint-Denis-sur-Scie, 1 janvier 2024, Saint-Denis-sur-Scie. Saint-Denis-sur-Scie Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-01

fin : 2024-12-31 Dans « L’Arche des Fées », vous ferez la rencontre de Croods, le chien de berger, de Maïs, la lapine, de Blacky, le furet, et de Pouffi, le bouc. Croods est un chien attachant mais débordant d’énergie et d’intrépidité. La chouette lui enseigne comment canaliser son énergie et gagner confiance en lui. Ce conte interactif, écrit par nos soins, comprend également quelques exercices de respiration. Maïs, la lapine, est préoccupée par le sort de ses petits et constate que la planète ne tourne plus rond. Ce conte randonné écologique, écrit par nos soins, propose aux enfants des solutions pour voir la vie en rose. Blacky, le furet, est adorable, mais il multiplie les bêtises, épuisant sa propriétaire qui est au bout du rouleau. Heureusement, la fée est là pour veiller sur eux. À travers la métaphore de l’animal, ce conte aborde le thème de l’hyperactivité. Chaque conte offre une interaction avec l’animal présenté, suivi d’explications adaptées aux enfants. Et pour Noël, nous vous réservons un conte spécial. Un livret contenant les contes, un documentaire et un quiz est disponible sur demande..

Dans « L’Arche des Fées », vous ferez la rencontre de Croods, le chien de berger, de Maïs, la lapine, de Blacky, le furet, et de Pouffi, le bouc. Croods est un chien attachant mais débordant d’énergie et d’intrépidité. La chouette lui enseigne comment canaliser son énergie et gagner confiance en lui. Ce conte interactif, écrit par nos soins, comprend également quelques exercices de respiration. Maïs, la lapine, est préoccupée par le sort de ses petits et constate que la planète ne tourne plus rond. Ce conte randonné écologique, écrit par nos soins, propose aux enfants des solutions pour voir la vie en rose. Blacky, le furet, est adorable, mais il multiplie les bêtises, épuisant sa propriétaire qui est au bout du rouleau. Heureusement, la fée est là pour veiller sur eux. À travers la métaphore de l’animal, ce conte aborde le thème de l’hyperactivité. Chaque conte offre une interaction avec l’animal présenté, suivi d’explications adaptées aux enfants. Et pour Noël, nous vous réservons un conte spécial. Un livret contenant les contes, un documentaire et un quiz est disponible sur demande.

Dans « L’Arche des Fées », vous ferez la rencontre de Croods, le chien de berger, de Maïs, la lapine, de Blacky, le furet, et de Pouffi, le bouc. Croods est un chien attachant mais débordant d’énergie et d’intrépidité. La chouette lui enseigne comment canaliser son énergie et gagner confiance en lui. Ce conte interactif, écrit par nos soins, comprend également quelques exercices de respiration. Maïs, la lapine, est préoccupée par le sort de ses petits et constate que la planète ne tourne plus rond. Ce conte randonné écologique, écrit par nos soins, propose aux enfants des solutions pour voir la vie en rose. Blacky, le furet, est adorable, mais il multiplie les bêtises, épuisant sa propriétaire qui est au bout du rouleau. Heureusement, la fée est là pour veiller sur eux. À travers la métaphore de l’animal, ce conte aborde le thème de l’hyperactivité. Chaque conte offre une interaction avec l’animal présenté, suivi d’explications adaptées aux enfants. Et pour Noël, nous vous réservons un conte spécial. Un livret contenant les contes, un documentaire et un quiz est disponible sur demande. .

2070 Route du Bosmelet

Saint-Denis-sur-Scie 76890 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-12-10 par Seine-Maritime Attractivité Détails Catégories d’Évènement: Saint-Denis-sur-Scie, Seine-Maritime Autres Code postal 76890 Lieu 2070 Route du Bosmelet Adresse 2070 Route du Bosmelet Ville Saint-Denis-sur-Scie Departement Seine-Maritime Lieu Ville 2070 Route du Bosmelet Saint-Denis-sur-Scie Latitude 49.698386 Longitude 1.124486 latitude longitude 49.698386;1.124486

2070 Route du Bosmelet Saint-Denis-sur-Scie Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis-sur-scie/