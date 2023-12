L’arche de filémuse 2070 Route du Bosmelet Saint-Denis-sur-Scie, 1 janvier 2024, Saint-Denis-sur-Scie.

Saint-Denis-sur-Scie Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Intitulé « L’Arche de Filémuse », ce spectacle mêle contes, marionnettes et musique autour du thème des animaux. Vous serez invités à un voyage captivant à travers les quatre continents : l’Europe, l’Amérique du Sud et du Nord, l’Asie et l’Afrique.

Au cours de ce spectacle, vous ferez la connaissance du petit chameau blanc, de Biquette Biquette, de l’âne qui voulait être un loup, de Pedro le lama caca d’oie, de l’Ours noir, et enfin, du lion, de l’antilope et du vieux singe. Chacun de ces personnages vous emmènera dans une histoire pleine de sens et d’émotions.

Parmi les contes présentés, vous découvrirez « Le Petit Chameau Blanc », une histoire mongole qui aborde les thèmes de la liberté et de l’amour filial.

Vous suivrez également les aventures de Pedro le lama caca d’oie, inspiré d’un livre jeunesse de Richard Petitsigne et Olivier Supiot, qui traite de la différence de couleur.

« L’Âne qui voulait être un loup » est un conte humoristique qui explore l’acceptation de soi et l’amitié.

« Biquette Biquette » est un conte participatif où vous serez invités à prendre part à une randonnée animée.

L’histoire de « L’Ours Noir » abordera la relation entre l’homme et l’animal, avec une touche de magie de Noël.

Enfin, « Le Lion, l’Antilope et le Vieux Singe » est un conte rusé et sage.

Ce spectacle est adapté aux enfants à partir de 6 ans et est rythmé par une chanson participative avec des gestes, accompagnée de divers instruments de musique.

Nous proposons également une version adaptée aux plus petits intitulée « Contes Chants Paître »..

2070 Route du Bosmelet

Saint-Denis-sur-Scie 76890 Seine-Maritime Normandie



