La performance Womb de la compagnie de danse contemporaine : Sauvage. 207 rue du Duc d’Orléans Agen, 22 septembre 2023, Agen.

Agen,Lot-et-Garonne

Présentation de la 1ère création : la performance Womb de la compagnie de danse contemporaine Agenaise : Sauvage.

Une première performance au Café Vélo..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . .

207 rue du Duc d’Orléans Café vélo

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Presentation of the 1st creation: the Womb performance by Agen-based contemporary dance company: Sauvage.

A first performance at Café Vélo.

Presentación de la 1ª creación: el espectáculo Womb de la compañía de danza contemporánea de Agen: Sauvage.

Estreno en el Café Vélo.

Vorstellung der 1. Kreation: die Performance Womb der zeitgenössischen Tanzkompanie Sauvage aus Agenaise.

Eine erste Performance im Café Vélo.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Destination Agen