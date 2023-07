Journées européennes du patrimoine – Château de Born 2062 route de born Saint-Eutrope-de-Born, 16 septembre 2023, Saint-Eutrope-de-Born.

Saint-Eutrope-de-Born,Lot-et-Garonne

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Born vous ouvre ses portes pour une visite libre avec audio guide sur le thème « Histoire sortilèges et secrets du château de Born- 750 ans d’histoire de France et du Périgord »..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

2062 route de born Château de Born

Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the European Heritage Days, the Château de Born opens its doors to you for a self-guided tour with audio guide on the theme of « Histoire sortilèges et secrets du château de Born – 750 ans d?histoire de France et du Périgord ».

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el castillo de Born le abre sus puertas para una visita autoguiada con audioguía sobre el tema « Historia, hechizos y secretos del castillo de Born – 750 años de historia de Francia y del Périgord ».

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals öffnet das Schloss Born seine Türen für eine freie Besichtigung mit Audioguide zum Thema « Histoire sortilèges et secrets du château de Born – 750 ans d’histoire de France et du Périgord » (Geschichte, Zauber und Geheimnisse des Schlosses Born – 750 Jahre Geschichte Frankreichs und des Périgord).

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Coeur de Bastides