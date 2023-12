Concert : Head’s up 206 Route de Marseille Montélimar, 9 décembre 2023 21:00, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Head’s Up est un groupe de reprise mélangeant pop / rock et Funk ! De David Bowie à Jamiroquai ou de Stevie wonder aux Red Hot Chilli Peppers , si vous voulez de l’énervé et du Groove vous serez servis !.

2023-12-09 21:00:00

206 Route de Marseille Bar La Fabrique

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Head’s Up is a pop/rock/funk cover band! From David Bowie to Jamiroquai or Stevie Wonder to the Red Hot Chilli Peppers, if you’re looking for groove and energy, you’ve come to the right place!

Head’s Up es un grupo de versiones que mezcla pop/rock y funk De David Bowie a Jamiroquai o de Stevie Wonder a los Red Hot Chilli Peppers, si estás buscando algo atrevido y groovy, ¡has venido al lugar adecuado!

Head’s Up ist eine Cover-Band, die Pop, Rock und Funk miteinander verbindet! Von David Bowie bis Jamiroquai oder von Stevie Wonder bis zu den Red Hot Chilli Peppers, wenn Sie etwas Energetisches und Grooviges wollen, werden Sie hier bedient!

