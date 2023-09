Oktoberfest 206 Route de Marseille Montélimar, 28 septembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

La célèbre fête de la bière fait son grand retour! Et cette année on s’est lancé le pari fou dans notre nouveau lieu de transformer le grand chapiteau de 300m2 en biergaten géant pour 3 jours de festivités autour de la bière..

206 Route de Marseille Bar La Fabrique

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The famous beer festival is back! And this year we?ve taken on the crazy challenge of transforming the 300m2 big top into a giant biergaten for 3 days of beer festivities.

¡Vuelve la famosa fiesta de la cerveza! Y este año hemos asumido el alocado reto de transformar la carpa de 300 m2 en un biergaten gigante durante 3 días de fiesta de la cerveza en nuestro nuevo recinto.

Das berühmte Bierfest ist wieder da! Dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, das 300 m2 große Festzelt in einen riesigen Biergarten zu verwandeln.

