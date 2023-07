Concert : Blue Bitume 206 Route de Marseille 26200 Montélimar Montélimar, 21 juillet 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Apéro concert à La Fabrique avec ce duo Rock tout nouveau, tout beau avec Mélanie Coulet et Nans Audouard !.

206 Route de Marseille 26200 Montélimar Bar La Fabrique

Auvergne-Rhône-Alpes



Apero concert at La Fabrique with this brand-new rock duo featuring Mélanie Coulet and Nans Audouard!

¡Apero concierto en La Fabrique con este flamante dúo de rock, Mélanie Coulet y Nans Audouard!

Aperitif-Konzert in La Fabrique mit diesem brandneuen Rock-Duo mit Mélanie Coulet und Nans Audouard!

