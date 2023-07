Fête Nationale Belge à La FABrique 206 Route de Marseille 26200 Montélimar Montélimar, 21 juillet 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

C’est la Fête Nationale Belge! Alors prépare toi à une soirée digne du plat pays! Nos bières typées belges seront mises en avant par une playlist spéciale..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

206 Route de Marseille 26200 Montélimar Bar La Fabrique

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



It’s Belgian National Day! So get ready for an evening worthy of the flat country! Our typical Belgian beers will be highlighted by a special playlist.

Es el Día Nacional de Bélgica Prepárese para una velada digna del país llano Nuestras cervezas típicas belgas estarán presentes en una lista de reproducción especial.

Es ist der belgische Nationalfeiertag! Bereite dich also auf einen Abend vor, der dem Flachland würdig ist! Unsere typisch belgischen Biere werden mit einer speziellen Playlist präsentiert.

Mise à jour le 2023-07-19 par Montélimar Tourisme Agglomération