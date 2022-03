2050 – Look Up La Saline royale, 2 avril 2022, Arc-et-Senans.

2050 – Look Up

La Saline royale, le samedi 2 avril à 10:00

Sur la Liste du patrimoine mondial de l‘humanité, l’ancienne usine de sel se place depuis des décennies comme un centre international de réflexion sur le futur. C’est dans cette veine que se déploie aujourd’hui le nouvel aménagement paysager “Un Cercle immense” de la Saline royale. Elle se positionne ainsi comme un laboratoire des métiers du paysage et un îlot de biodiversité pour contribuer à la recherche de solutions face aux défis écologiques. L’événement “2050, Look up” s’inscrit dans cette dynamique, en donnant la part belle aux jeunes générations, étudiants et collégiens, qui ont façonné l’événement. Le visiteur, lors de sa déambulation dans le Palais des glaces de la Saline royale, sera projeté en 2050 à travers différentes installations (visuelles, olfactives, gustatives et sonores). Tout au long de la journée, le visiteur est invité à jouer, échanger, participer aux réflexions et à partager son imaginaire du monde des années à venir. L’espace sera découpé en plusieurs cellules regroupées autour d’une Agora, un lieu de jeux et d’échanges sur la vie en 2050 : – Des nouvelles du futur : exposition d’articles de journaux sur les événements passés entre 2022 et 2050. – Manger : dégustation d’algues et d’insectes, projection dans un supermarché de 2050. – Bouger : Croissance, Technologie ou Nature ? Présentation de différents scénarios climatiques. – Habiter : exposition présentant 4 habitats du futur, en ville, à la campagne, sur l’eau, en forêt. – Des nouvelles du climat : quel temps pour 2050 ? et quel climat pour la suite ? – Stand premiers secours : apprendre à lutter contre la chaleur et les maladies émergentes – Mini-salle de cours : Échanger autour des sujets concernant le carbone et le climat, la production et le stockage de l’énergie, l’avenir du tourisme, l’agriculture au futur …

8€ / Gratuit – de 12 ans

Le temps d’une journée, partez en immersion en 2050 à travers diverses découvertes sensorielles à la Saline royale d’Arc-et-Senans.

La Saline royale Grande rue, Arc-et-Senans Arc-et-Senans Doubs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T17:00:00