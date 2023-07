Les concerts de l’Ours Maçon 2048, route de Crouzilhac Tence Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Tence Les concerts de l’Ours Maçon 2048, route de Crouzilhac Tence, 17 novembre 2023, Tence. Tence,Haute-Loire Concert avec Buck (Jazz sauvage).

2023-11-17 21:30:00 fin : 2023-11-17 . EUR.

2048, route de Crouzilhac Le Mazel

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Concert with Buck (Jazz sauvage) Concierto con Buck (Jazz sauvage) Konzert mit Buck (Wilder Jazz)

