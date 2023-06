Concert – Ensemble vocal Les Ouates 2045 Chapias Die, 11 juin 2023, Die.

Die,Drôme

Des polyphonies chantées avec la voix du ventre et la voix du cœur.

Des chants improvisés pour relier l’instant à la tradition

Ensemble vocal jouant de la richesse des timbres, entre puissance et intimité..

2023-06-11 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-11 19:30:00. EUR.

2045 Chapias Gîte de Chapias

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Polyphony sung with the voice of the belly and the voice of the heart.

Improvised songs to connect the moment with tradition

A vocal ensemble playing with a wealth of timbres, between power and intimacy.

Polifonía cantada con la voz del vientre y la voz del corazón.

Canciones improvisadas para conectar el momento con la tradición

Un conjunto vocal que toca con riqueza de timbres, entre la potencia y la intimidad.

Gesungene Polyphonie mit der Stimme des Bauches und der Stimme des Herzens.

Improvisierte Gesänge, um den Augenblick mit der Tradition zu verbinden

Vokalensemble, das mit dem Reichtum der Klangfarben spielt, zwischen Kraft und Intimität.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du Pays Diois