EXPRESSION THEATRALE 2044 Route de Saint-Sulpice Roquesérière, 24 février 2024, Roquesérière.

Roquesérière,Haute-Garonne

Pour savoir si on aime le théâtre, il faut essayer, il faut en avoir l’occasion !

Une présence à soi, à l’autre, un geste risqué, un mot, un son, une couleur, qui bientôt emplissent l’espace.

Avec bonheur on se laisse être, avec confiance on se laisse surprendre par soi, par l’autre … Tel est le jeu.

2024-02-24 fin : 2024-02-25 . .

2044 Route de Saint-Sulpice DOMAINE DE MESTRE GOUNY

Roquesérière 31380 Haute-Garonne Occitanie



To know if you like theater, you have to try it, you have to have the opportunity!

A presence to oneself, to others, a risky gesture, a word, a sound, a color, that soon fills the space.

Happily, we let ourselves be, confidently, surprised by ourselves, by others? Such is the game

Para saber si te gusta el teatro, tienes que probarlo, ¡tienes que tener la oportunidad!

Una presencia contigo mismo, con los demás, un gesto arriesgado, una palabra, un sonido, un color, que pronto llena el espacio.

Nos dejamos llevar alegremente, nos dejamos sorprender con confianza por nosotros mismos, por los demás? Así es el juego

Um zu wissen, ob man das Theater liebt, muss man es ausprobieren, man muss die Gelegenheit dazu haben!

Eine Präsenz für sich selbst, für den anderen, eine riskante Geste, ein Wort, ein Ton, eine Farbe, die bald den Raum füllen.

Mit Glück lässt man sich sein, mit Vertrauen lässt man sich von sich selbst, von dem anderen überraschen? Das ist das Spiel

Mise à jour le 2023-09-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE