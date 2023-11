EXPRESSION TERRE 2044 Route de Saint-Sulpice Roquesérière, 9 décembre 2023, Roquesérière.

Roquesérière,Haute-Garonne

Modeler, sculpter l’argile du domaine et élargir ses possibilités d’expression personnelle.

Ces journées s’adressent à tout public.

Elles sont également ouvertes aux personnes fragiles..

2023-12-09 fin : 2024-06-01 . .

2044 Route de Saint-Sulpice DOMAINE DE MESTRE GOUNY

Roquesérière 31380 Haute-Garonne Occitanie



Modelling and sculpting clay from the estate, and broadening the possibilities of personal expression.

These days are open to all.

They are also open to the frail.

Modelar y esculpir la arcilla de la finca y ampliar las posibilidades de expresión personal.

Estas jornadas están abiertas a todos.

También están abiertas a los más frágiles.

Modellieren und formen Sie den Lehm der Domäne und erweitern Sie Ihre persönlichen Ausdrucksmöglichkeiten.

Diese Tage richten sich an alle Personen.

Sie sind auch für gebrechliche Menschen geeignet.

Mise à jour le 2023-09-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE