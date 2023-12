LES JOURNEES DOMAINE 2044 Route de Saint-Sulpice Roquesérière, 7 octobre 2023, Roquesérière.

Roquesérière Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-07 10:00:00

fin : 2024-06-08 17:30:00

Dans une ambiance conviviale, ces journées domaine, un samedi par mois, sont des occasions de vivre et partager des petites tâches ou des travaux. On y goûte la joie du travail ensemble..

2044 Route de Saint-Sulpice

Roquesérière 31380 Haute-Garonne Occitanie



Mise à jour le 2023-10-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE