Le Run des Demoiselles 2040 route de Callas La Motte, 15 octobre 2023, La Motte.

La Motte,Var

3e édition du Run des Demoiselles



Une course féminine et solidaire au profit du Service Oncologie du Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël. Cet évènement est également ouvert aux hommes déguisés en femme ou avec un accessoire féminin !.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

2040 route de Callas Château des Demoiselles

La Motte 83920 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



3rd Run des Demoiselles



A women’s run in support of the Oncology Department of the Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël. This event is also open to men dressed as women or with feminine accessories!

3ª Carrera de las Demoiselles



Carrera femenina en beneficio del Servicio de Oncología del Hospital Intercomunal de Fréjus Saint-Raphaël. Este evento también está abierto a hombres vestidos de mujer o con accesorios femeninos

3. Ausgabe des Run des Demoiselles



Ein solidarischer Frauenlauf zugunsten der Onkologieabteilung des Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël. Diese Veranstaltung ist auch für Männer offen, die als Frau oder mit einem weiblichen Accessoire verkleidet sind!

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon