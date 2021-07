Toulouse Centre culturel – Théâtre des Mazades Haute-Garonne, Toulouse 2040. Les Solutions pour la planète existent Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

2040. Les Solutions pour la planète existent Centre culturel – Théâtre des Mazades, 16 novembre 2021, Toulouse. 2040. Les Solutions pour la planète existent

Centre culturel – Théâtre des Mazades , le mardi 16 novembre à 20:30

### Cinéma & Images / Damon Gameau 2020, 1h33 _Dans le cadre de l’événement “Respirez !” et de la saison “Echappée verte”,_ _en partenariat avec le festival FREDD _ Après le succès du film Sugarland, Damon Gameau s’interroge sur l’avenir de nos enfants : à quoi pourrait ressembler leur futur en 2040 ? En parcourant le monde et en s’appuyant sur des experts et des découvertes concrètes, le réalisateur nous projette dans le futur pour la sauvegarde de la planète. Ce voyage initiatique et ludique est un hymne aux nouvelles générations pour leur permettre de prendre leur destin en main ! Projection suivie d’un débat

Entrée libre sur réservation, tél : 05 31 22 98 00

Culture Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T20:30:00 2021-11-16T22:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel – Théâtre des Mazades Adresse 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse