2040 Bourogne, 8 novembre 2021, Bourogne.

2040 2021-11-08 20:00:00 – 2021-11-08 Foyer rural 3 rue Valbert

Bourogne Territoire-de-Belfort Bourogne

EUR Damon Gameau s’interroge sur l’avenir de nos enfants : à quoi pourrait ressembler leur futur en 2040 si nous adoptions des solutions pratiques déjà disponibles pour le traitement de la nourriture, de l’énergie et de

l’éducation ?

En s’appuyant sur des experts et des découvertes concrètes à travers le monde, Damon Gameau nous projette dans le futur pour la sauvegarde de l’environnement et la protection de la planète. S’intéressant aux domaines qui contribuent grandement aux changements climatiques et aux solutions qui existent aujourd’hui pour les contrer, ce voyage initiatique et ludique est un hymne aux nouvelles générations pour leur permettre de prendre leur destin en main !

Séance en présence de Mohamed Becherif, enseignant au département Énergie de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) et chercheur au Femto-ST UMR CNRS.

