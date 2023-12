REPAS DE NOËL – ITCCA MONTPELLIER 204 Rue Mion Saint-Michel Montpellier, 15 décembre 2023 18:00, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Fêtons le Inn de l’hiver ensemble !

En énergétique chinoise, le solstice d’hiver est le moment de l’année où l’énergie Inn est à son maximum, laissant progressivement la place à un Yang naissant..

2023-12-15 18:00:00 fin : 2023-12-15 23:00:00. EUR.

204 Rue Mion Saint-Michel

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



Let’s celebrate the Inn of winter together!

In Chinese energetics, the winter solstice is the time of year when Inn energy is at its peak, gradually giving way to an emerging Yang.

¡Celebremos juntos el Inn del invierno!

En la energética china, el solsticio de invierno es el momento del año en el que la energía Inn está en su punto álgido, dando paso gradualmente a un Yang emergente.

Lassen Sie uns gemeinsam den Inn des Winters feiern!

In der chinesischen Energetik ist die Wintersonnenwende die Zeit im Jahr, in der die Inn-Energie ihren Höhepunkt erreicht und allmählich dem aufkommenden Yang Platz macht.

