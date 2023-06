Visite des toits de la cathédrale Saint-Front 204 rue Laure Gatet Périgueux, 5 août 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Samedi 5 Août

Deux visites : 16h – 17h

Accédez aux toits de la cathédrale avec Périgueux à vos pieds ! En déambulant entre les clochetons et les coupoles, vous porterez un nouveau regard sur cette architecture romano-byzantine unique.

Durée de visite : 1h

Réservation conseillée. Groupes limités à 10 personnes. Enfants à partir de 8 ans.

Rendez-vous devant le portail de cathédrale Saint Front Place de la Clautre

Réservation en ligne.

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 17:00:00. EUR.

204 rue Laure Gatet Place de la Clautre

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday August 5th

Two visits: 4pm – 5pm

Take to the roofs of the cathedral with Périgueux at your feet! Stroll between the bell towers and domes, and take a fresh look at this unique Romanesque-Byzantine architecture.

Tour duration: 1h

Reservations recommended. Groups limited to 10. Children aged 8 and over.

Meet in front of the Saint Front cathedral portal Place de la Clautre

Online booking

Sábado 5 de agosto

Dos visitas: 16:00 – 17:00

Suba a los tejados de la catedral con Périgueux a sus pies Paseando entre campanarios y cúpulas, descubrirá una arquitectura románico-bizantina única.

Duración de la visita: 1 hora

Reserva recomendada. Grupos limitados a 10 personas. Niños a partir de 8 años.

Encuentro frente a la entrada de la catedral Saint Front Place de la Clautre

Reserva en línea

Samstag, 5. August

Zwei Besuche: 16 Uhr – 17 Uhr

Begeben Sie sich auf die Dächer der Kathedrale, wobei Ihnen Périgueux zu Füßen liegt! Bei einem Spaziergang zwischen den Glockentürmen und Kuppeln werden Sie einen neuen Blick auf diese einzigartige romanisch-byzantinische Architektur werfen.

Dauer der Besichtigung: 1 Stunde

Eine Reservierung wird empfohlen. Gruppen auf 10 Personen beschränkt. Kinder ab 8 Jahren.

Treffpunkt vor dem Portal der Kathedrale Saint Front Place de la Clautre

Online-Reservierung

