Atelier culinaire Noël truffé ! 204 rue laure Gatet Boulazac Isle Manoire, 28 décembre 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Parce-que Noël rime avec gourmandises, l’Office de Tourisme du Grand Périgueux renouvèle ses ateliers culinaires pour les vacances de Noël.

Un atelier aux saveurs chocolatées et truffées : réalisation de pop-cakes et de truffes aux décors festifs.

Parce-que Noël, c’est aussi le mois du lancement des marchés aux truffes, chaque enfant pourra découvrir les mystères du « diamant noir » et s’initier à ses saveurs, avec une dégustation de beurre truffé et de confiture à la truffe.

Chaque enfant repartira avec ses créations.

Durée : 1h15 à 1h30 maximum.

Atelier pour les enfants de 5 à 10 ans. Les parents peuvent rester pendant l’atelier s’ils le souhaitent.

Réservation conseillée : 05 53 53 10 63 ou par mail, contact@tourisme-grandperigueux.fr.

Nombre limité à 7 enfants/atelier.

Animation, en partenariat avec le Truc en Sucre de Trélissac.

Tarif : 7 €/enfant, dégustation comprise ..

2023-12-28 fin : 2023-12-28 16:30:00. EUR.

204 rue laure Gatet Niversac

Boulazac Isle Manoire 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Because Christmas rhymes with delicacies, the Greater Périgueux Tourist Office is renewing its culinary workshops for the Christmas vacations.

A workshop with chocolate and truffle flavors: pop-cakes and truffles with festive decorations.

Because Christmas is also the month when truffle markets are launched, every child can discover the mysteries of the « black diamond » and learn about its flavors, with a tasting of truffle butter and truffle jam.

Each child will leave with his or her own creations.

Duration: 1h15 to 1h30 maximum.

Workshop for children aged 5 to 10. Parents may stay for the workshop if they wish.

Reservations recommended: 05 53 53 10 63 or by e-mail, contact@tourisme-grandperigueux.fr.

Numbers limited to 7 children/workshop.

In partnership with Truc en Sucre de Trélissac.

Price: ?7/child, tasting included.

Porque Navidad es sinónimo de deliciosos manjares, la Oficina de Turismo del Gran Périgueux renueva sus talleres culinarios con motivo de las fiestas navideñas.

Un taller con sabores de chocolate y trufa: elaboración de pop-cakes y trufas con decoraciones festivas.

Como la Navidad es también el mes del lanzamiento de los mercados de la trufa, todos los niños podrán descubrir los misterios del « diamante negro » y conocer sus sabores, con una degustación de mantequilla de trufa y mermelada de trufa.

Cada niño se irá a casa con sus propias creaciones.

Duración: de 1h15 a 1h30 como máximo.

Taller para niños de 5 a 10 años. Los padres pueden quedarse al taller si lo desean.

Se recomienda reservar: 05 53 53 10 63 o por correo electrónico, contact@tourisme-grandperigueux.fr.

Número limitado a 7 niños por taller.

En colaboración con Truc en Sucre, Trélissac.

Precio: 7 euros/niño, degustación incluida.

Da zu Weihnachten viele Leckereien gehören, bietet das Office de Tourisme du Grand Périgueux während der Weihnachtsferien erneut kulinarische Workshops an.

Ein Workshop mit Schokoladen- und Trüffelgeschmack: Herstellung von Popcakes und Trüffeln mit festlichen Dekorationen.

Da Weihnachten auch der Monat ist, in dem die Trüffelmärkte eröffnet werden, kann jedes Kind die Geheimnisse des « schwarzen Diamanten » entdecken und sich mit einer Kostprobe von Trüffelbutter und Trüffelkonfitüre in seine Aromen einführen lassen.

Jedes Kind wird mit seinen eigenen Kreationen nach Hause gehen.

Dauer: 1h15 bis maximal 1h30.

Workshop für Kinder von 5 bis 10 Jahren. Die Eltern können während des Workshops bleiben, wenn sie es wünschen.

Reservierung empfohlen: 05 53 53 10 63 oder per E-Mail, contact@tourisme-grandperigueux.fr.

Begrenzte Anzahl von 7 Kindern/Workshop.

Animation, in Partnerschaft mit dem Truc en Sucre in Trélissac.

Preis: 7 ?/Kind, inklusive Verkostung .

Mise à jour le 2023-11-21 par OT de Périgueux