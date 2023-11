Le train de Noël ! 204 rue laure Gatet Boulazac Isle Manoire, 20 décembre 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

En gare de Niversac, embarquez pour un voyage féérique dans l’univers des contes de Noël.

Votre trajet en train qui fera étape par les villes de Boulazac et de Périgueux sera l’occasion de découvrir des petits contes traditionnels de l’Italie et de l’Allemagne..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 16:45:00. EUR.

204 rue laure Gatet Niversac

Boulazac Isle Manoire 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



At Niversac station, embark on a magical journey into the world of Christmas tales.

Your train journey will take you through the towns of Boulazac and Périgueux, where you’ll discover traditional tales from Italy and Germany.

Desde la estación de Niversac, embárquese en un viaje mágico al mundo de los cuentos de Navidad.

Su viaje en tren, que incluirá paradas en Boulazac y Périgueux, será una oportunidad para descubrir cuentos tradicionales de Italia y Alemania.

Am Bahnhof von Niversac begeben Sie sich auf eine märchenhafte Reise in die Welt der Weihnachtsmärchen.

Auf Ihrer Zugfahrt, die durch die Städte Boulazac und Périgueux führt, werden Sie traditionelle Märchen aus Italien und Deutschland entdecken.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT de Périgueux