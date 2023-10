Atelier œnologie « Comparaison Pécharmant et Saint-Estèphe » 204 rue Laure Gatet Boulazac Isle Manoire, 30 novembre 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Novice, curieux ou passionné, venez améliorer vos compétences au cours de ce premier atelier d’œnologie.

Aux commandes, l’œnologue Isabelle Roberty de l’école du vin Muscadelle vous invitera à découvrir l’histoire, les cépages et les modes de production des vins du Pécharmant et de Saint-Estèphe. Pour le côté mise en pratique et l’éveil des sens, une dégustation de 4 vins viendra clôturer l’atelier.

Deviendrez-vous incollable sur ces deux vins rouges, le mystère reste entier !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Horaire : à 18h30

Durée : 2H

Tarif : 25 €/personne

Public : adultes, débutant ou connaisseur (interdit aux moins de 18 ans)

Réservations : 05 53 53 10 63 ou par mail contact@tourisme-grandperigueux.fr

Nombre de places limité à 15 participants..

Novice, curious or passionate, come and improve your skills during this first ?nology workshop.

At the helm, wine expert Isabelle Roberty from the Muscadelle wine school will invite you to discover the history, grape varieties and production methods of Pécharmant and Saint-Estèphe wines. The workshop concludes with a tasting of 4 wines, to give you a hands-on experience and awaken your senses.

Will you learn everything there is to know about these two red wines? The mystery remains!

Alcohol abuse is dangerous for your health, so consume in moderation.

Schedule: 6.30pm

Duration: 2 hours

Price: ?25/person

Public: adults, beginners or connoisseurs (under 18s are not permitted)

Reservations: 05 53 53 10 63 or by e-mail contact@tourisme-grandperigueux.fr

Places limited to 15 participants.

Tanto si es un principiante como un curioso o un apasionado, venga a mejorar sus habilidades en este primer taller de ?nología.

Al frente, la experta en vinos Isabelle Roberty, de la escuela de vinos Muscadelle, le introducirá en la historia, las variedades de uva y los métodos de producción de los vinos de Pécharmant y Saint-Estèphe. El taller finalizará con una degustación de 4 vinos para que viva una experiencia práctica y despierte sus sentidos.

¿Aprenderá todo lo que hay que saber sobre estos dos vinos tintos? ¡El misterio permanece!

El abuso de alcohol es peligroso para la salud, así que beba con moderación.

Hora: 18.30 h

Duración: 2 horas

Precio: 25 euros/persona

Público: adultos, principiantes o entendidos (no se admiten menores de 18 años)

Reservas: 05 53 53 10 63 o correo electrónico contact@tourisme-grandperigueux.fr

Plazas limitadas a 15 participantes.

Ob Anfänger, Neugieriger oder Enthusiast – verbessern Sie Ihre Fähigkeiten in diesem ersten Enologie-Workshop.

Die Weinwissenschaftlerin Isabelle Roberty von der Weinschule Muscadelle wird Sie in die Geschichte, die Rebsorten und die Produktionsmethoden der Weine aus Pécharmant und Saint-Estèphe einführen. Zum Abschluss des Workshops werden Sie vier Weine verkosten, um Ihre Sinne zu wecken und die praktische Anwendung zu üben.

Ob Sie diese beiden Rotweine wirklich kennen werden, bleibt ein Geheimnis!

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Uhrzeit: um 18.30 Uhr

Dauer: 2H

Preis: 25 ?/Person

Publikum: Erwachsene, Anfänger oder Kenner (für Personen unter 18 Jahren verboten)

Reservierungen: 05 53 53 10 63 oder per E-Mail contact@tourisme-grandperigueux.fr

Die Anzahl der Plätze ist auf 15 Teilnehmer begrenzt.

