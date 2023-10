Atelier vélos « Cyclistes, brillez ! » 204 rue Laure Gatet Boulazac Isle Manoire, 3 novembre 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Avec le changement de saison, la nuit tombe de plus en plus tôt. Il devient donc indispensable de se rendre visible à vélo pour assurer sa propre sécurité, mais également pour protéger les autres usagers de la route.

Soucieux de la sécurité des usagers de la voie verte, notamment, l’Office de Tourisme du Grand Périgueux avec l’association des Jantes et des Gens s’associe à la campagne nationale « Cyclistes, brillez ! » au travers d’une action de sensibilisation sur l’importance de l’éclairage à vélo.

Venez échanger avec Pauline et Marine qui animeront un stand d’information et de prévention, proposant des diagnostics de vos vélos, ainsi qu’une distribution d’équipements de sécurité gratuits ou à petits prix, pour enfourcher votre petite reine de façon sereine.

Horaires : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Public : tout public, osez venir avec votre vélo et celui de votre enfant..

2023-11-03

204 rue Laure Gatet Niversac

Boulazac Isle Manoire 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



With the change of season, night falls earlier and earlier. It’s therefore essential to be visible when cycling, not only to ensure your own safety, but also to protect other road users.

With the safety of greenway users in mind, the Greater Périgueux Tourist Office and the Jantes et des Gens association are joining forces with the national « Cyclistes, brillez! » campaign to raise awareness of the importance of bicycle lighting.

Come and chat with Pauline and Marine, who will be manning an information and prevention stand, offering bike diagnostics, as well as distribution of free or low-cost safety equipment, so you can ride your bike with peace of mind.

Opening hours: 10 a.m. to 12:30 p.m. and 1:30 p.m. to 4 p.m

Public: everyone is welcome to bring their own bike and that of their child.

Con el cambio de estación, la noche cae cada vez más temprano. Por eso es fundamental ser visible en bicicleta, no solo por tu propia seguridad, sino también para proteger a los demás usuarios de la vía pública.

Para garantizar la seguridad de los usuarios de la Vía Verde, la Oficina de Turismo del Gran Périgueux y la asociación Jantes et des Gens se unen a la campaña nacional « Cyclistes, brillez! » para sensibilizar a los ciclistas sobre la importancia de la iluminación.

Venga a hablar con Pauline y Marine, que estarán presentes en un stand de información y prevención, donde le harán un diagnóstico de su bicicleta y le distribuirán gratuitamente o a bajo precio material de seguridad para que pueda circular con toda tranquilidad.

Horario: de 10.00 a 12.30 h. y de 13.30 a 16.00 h

Público: cualquier persona puede traer su propia bicicleta y la de su hijo.

Mit dem Wechsel der Jahreszeiten wird es immer früher dunkel. Es wird daher unerlässlich, sich auf dem Fahrrad sichtbar zu machen, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten, aber auch um andere Verkehrsteilnehmer zu schützen.

Da dem Office de Tourisme du Grand Périgueux insbesondere die Sicherheit der Nutzer des Grünwegs am Herzen liegt, beteiligt es sich zusammen mit dem Verein Jantes et des Gens an der nationalen Kampagne « Cyclistes, brillez! » durch eine Sensibilisierungsaktion zur Bedeutung der Beleuchtung beim Radfahren.

Tauschen Sie sich mit Pauline und Marine aus, die einen Informations- und Präventionsstand betreuen, an dem sie Fahrraddiagnosen durchführen und kostenlose oder preisgünstige Sicherheitsausrüstungen verteilen, damit Sie sich beruhigt auf Ihr Fahrrad schwingen können.

Öffnungszeiten: von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 13:30 bis 16:00 Uhr

Publikum: Alle Altersgruppen, trauen Sie sich, mit Ihrem Fahrrad und dem Ihres Kindes zu kommen.

