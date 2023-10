Atelier culinaire Train Fantôme 204 rue laure Gatet Boulazac Isle Manoire, 26 octobre 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Un atelier affreusement gourmand où chaque enfant est invité à confectionner son propre train fantôme, grâce à diverses créations culinaires sur le thème d’Halloween.

L’occasion aussi de découvrir l’univers ferroviaire sur le site de Niversac « Le Fanal ».

Chaque enfant repartira avec son train fantôme personnalisé et un diplôme!

Prévoir une tenue adaptée, ou son propre tablier.

2 ateliers programmés : un à 14h et un autre à 16h.

Durée : 1h15 à 1h30 maximum.

Atelier accessible pour les enfants de 5 à 10 ans. Les parents peuvent rester pendant l’atelier s’ils le souhaitent.

Réservation conseillée : 05 53 53 10 63 ou par mail, contact@tourisme-grandperigueux.fr.

Nombre limité à 6 enfants/atelier.

Animation, en partenariat avec le Truc en Sucre de Trélissac.

Tarif : 6 €/enfant..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 17:30:00. EUR.

204 rue laure Gatet Niversac

Boulazac Isle Manoire 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A frightfully gourmet workshop where each child is invited to make his or her own ghost train, thanks to a variety of Halloween-themed culinary creations.

It’s also an opportunity to discover the railway world at Niversac’s « Le Fanal » site.

Each child will leave with a personalized ghost train and a diploma!

Bring your own apron or appropriate clothing.

2 workshops scheduled: one at 2pm and one at 4pm.

Duration: 1h15 to 1h30 maximum.

Open to children aged 5 to 10. Parents may stay for the workshop if they wish.

Reservations recommended: 05 53 53 10 63 or by e-mail, contact@tourisme-grandperigueux.fr.

Numbers limited to 6 children/workshop.

In partnership with Truc en Sucre de Trélissac.

Price: ?6/child.

Un taller terroríficamente sabroso en el que todos los niños están invitados a fabricar su propio tren fantasma, utilizando una variedad de creaciones culinarias con temática de Halloween.

También es una oportunidad para descubrir el mundo del ferrocarril en las instalaciones de Niversac « Le Fanal ».

Cada niño se irá a casa con un tren fantasma personalizado y un diploma

Asegúrese de llevar ropa adecuada o su propio delantal.

2 talleres programados: uno a las 14h y otro a las 16h.

Duración: de 1h15 a 1h30 como máximo.

Abierto a niños de 5 a 10 años. Los padres pueden quedarse al taller si lo desean.

Se recomienda reservar: 05 53 53 10 63 o por correo electrónico, contact@tourisme-grandperigueux.fr.

Número limitado a 6 niños por taller.

En colaboración con Truc en Sucre, Trélissac.

Precio: 6 euros/niño.

Ein schrecklich leckerer Workshop, bei dem jedes Kind aufgefordert wird, seine eigene Geisterbahn herzustellen, dank verschiedener kulinarischer Kreationen zum Thema Halloween.

Das ist auch eine Gelegenheit, die Welt der Eisenbahn auf dem Gelände « Le Fanal » in Niversac zu entdecken.

Jedes Kind wird mit seiner eigenen Geisterbahn und einem Diplom nach Hause gehen!

Bitte bringen Sie geeignete Kleidung oder Ihre eigene Schürze mit.

es sind zwei Workshops geplant: einer um 14 Uhr und einer um 16 Uhr.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten bis maximal 1 Stunde 30 Minuten.

Der Workshop ist für Kinder von 5 bis 10 Jahren zugänglich. Die Eltern können während des Workshops bleiben, wenn sie es wünschen.

Reservierung empfohlen: 05 53 53 10 63 oder per E-Mail, contact@tourisme-grandperigueux.fr.

Begrenzte Anzahl von 6 Kindern/Workshop.

Animation, in Partnerschaft mit dem Truc en Sucre in Trélissac.

Preis: 6 ?/Kind.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT de Périgueux