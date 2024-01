ATELIER « CACHE-CACHE DES COULEURS » AU MUSÉE VERT 204 Avenue Jean Jaurès Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Début : 2024-02-14 14:30:00

fin : 2024-02-14 . Oiseaux, poissons, mammifères, reptiles, pour survivre, il faut parfois savoir se protéger des regards indiscrets… Ou tout faire pour se faire remarquer ! Venez au musée vert pour découvrir comment les animaux jouent avec les couleurs et apprendre une partie des secrets de la nature.

Sur inscription dans la limite des places disponibles. .

204 Avenue Jean Jaurès Musée Vert

Le Mans 72100 Sarthe

