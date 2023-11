Les Bébés de Bénesse Bouquinent! 203, rue des écoles Moliets-et-Maa, 1 décembre 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

Venez partager un moment de lecture et de comptines avec votre tout-petit…

2023-12-13 fin : 2023-12-13 10:30:00. EUR.

203, rue des écoles Bibliothèque « L’Escale des livres »

Moliets-et-Maa 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and share a moment of reading and nursery rhymes with your little one…

Venga a compartir un momento de lectura y canciones infantiles con su pequeño…

Kommen Sie und teilen Sie einen Moment des Lesens und Reimens mit Ihrem Kleinkind.

Mise à jour le 2023-11-23 par OTI LAS