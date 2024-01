Les Ateliers de Babette 203, rue des écoles Bénesse-Maremne, samedi 17 février 2024.

Bénesse-Maremne Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 12:00:00

Fabrique ton dragon pour Le Nouvel an Chinois!

Viens fabriquer un dragon pour fêter le Nouvel An chinois.

Un atelier créatif et ludique à partir de 6 ans.

Gratuit, sur réservation à culture@benesse-maremne.fr

EUR.

203, rue des écoles L’Escale des Livres

Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par OTI LAS