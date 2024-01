Découvre le ciel en jouant! 203, rue des écoles Bénesse-Maremne, samedi 10 février 2024.

Bénesse-Maremne Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:30:00

fin : 2024-02-10 12:00:00

Découvrir le ciel (astres, constellations, planètes ) à partir de jeux de cartes et de plateaux.

Christophe, animateur de La Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque fera découvrir aux enfants grâce à des jeux de carte et de plateaux, le monde des astres, constellations et planètes.

Gratuit, sur réservation à culture@benesse-maremne.fr

203, rue des écoles L’Escale des Livres

Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



