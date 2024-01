Lis Tes Ratures 203, rue des écoles Bénesse-Maremne, vendredi 26 janvier 2024.

Bénesse-Maremne Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 18:00:00

fin : 2024-01-26 20:00:00

Atelier d’écriture avec l’Académie d’Expression de Kristel Rodriguez Dorgan

Un rendez-vous ludique autour de jeux d’écriture qui permettent d’écrire sans brider votre imagination !

Comme le dit notre animatrice : Cesser de réfléchir et de raisonner et laissez votre imagination rêver.. .

Un rendez-vous mensuel, bonne humeur et bienveillance garanties !

Réservation à culture@benesse-maremne.fr , 7 euros par atelier.

203, rue des écoles L’Escale des Livres

Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



