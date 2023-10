Les Bébés de Bénesse Bouquinent 203, rue des écoles Bénesse-Maremne, 15 novembre 2023, Bénesse-Maremne.

Bénesse-Maremne,Landes

Séance de conte, comptines et jeux de doigts avec l’association Libre Plume..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 10:30:00. EUR.

203, rue des écoles L’Escale des Livres

Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Storytelling, nursery rhymes and fingerplays with the Libre Plume association.

Cuentacuentos, canciones infantiles y juegos de dedos con la asociación Libre Plume.

Märchenstunde, Reime und Fingerspiele mit dem Verein Libre Plume.

Mise à jour le 2023-10-27 par OTI LAS