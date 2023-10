Lecture en Pyjama ! 203, rue des écoles Bénesse-Maremne, 24 octobre 2023, Bénesse-Maremne.

Bénesse-Maremne,Landes

Un doudou sous le bras et le plaid sur les genoux, tu es prêt.e pour découvrir des légendes venus de pays lointains….

2023-10-24 fin : 2023-10-24 18:45:00. EUR.

203, rue des écoles L’Escale des Livres

Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



With a comforter under your arm and a blanket on your lap, you’re ready to discover legends from faraway lands…

Con un peluche bajo el brazo y una manta en el regazo, estás listo para descubrir leyendas de tierras lejanas…

Mit einem Kuscheltier unter dem Arm und der Kuscheldecke auf dem Schoß bist du bereit, Legenden aus fernen Ländern zu entdecken…

Mise à jour le 2023-10-16 par OTI LAS