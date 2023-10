Les Bébés de Bénesse Bouquinent ! 203, rue des écoles Bénesse-Maremne, 18 octobre 2023, Bénesse-Maremne.

Bénesse-Maremne,Landes

Comptines et jeux de doigts pour les tout-petits!.

2023-10-18 fin : 2023-10-18 11:00:00. EUR.

203, rue des écoles Bibliothèque « L’Escale des livres »

Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Rhymes and fingerplays for toddlers!

Rimas infantiles y juegos con los dedos para niños pequeños

Reime und Fingerspiele für Kleinkinder!

Mise à jour le 2023-10-10 par OTI LAS