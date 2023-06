Partir en livre! 203, rue des écoles Bénesse-Maremne, 12 juillet 2023, Bénesse-Maremne.

Bénesse-Maremne,Landes

Des albums pour les tout-petits avec le Jardin de Jules pour célébrer la liberté! liberté de choisir, liberté de rêver, liberté d’être un enfant….

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 10:45:00. EUR.

203, rue des écoles Bibliothèque « L’Escale des livres »

Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Albums for toddlers with Jardin de Jules to celebrate freedom! Freedom to choose, freedom to dream, freedom to be a child…

Libros para niños con Jardin de Jules para celebrar la libertad: libertad para elegir, libertad para soñar, libertad para ser niño…

Die Alben für Kleinkinder mit Jules’ Garten feiern die Freiheit: die Freiheit zu wählen, die Freiheit zu träumen, die Freiheit, ein Kind zu sein…

