Lecture en pyjama 203, rue des écoles Bénesse-Maremne, 27 juin 2023, Bénesse-Maremne.

Bénesse-Maremne,Landes

Viens en pyjama avec ton doudou, un petit plaid écouter des histoires qui parlent de musique….

2023-06-27 à ; fin : 2023-06-27 18:45:00. EUR.

203, rue des écoles Escale des Livres

Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come in your pyjamas with your cuddly toy and a blanket to listen to stories about music…

Ven en pijama con tu peluche y una manta a escuchar historias sobre música…

Komm im Pyjama mit deinem Kuscheltier, einer kleinen Decke und höre Geschichten, die von Musik handeln…

