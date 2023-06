Jouons avec le système solaire ! 203, rue des écoles Bénesse-Maremne, 10 juin 2023, Bénesse-Maremne.

Bénesse-Maremne,Landes

Viens faire un tour dans le système solaire pour apprendre à connaitre et reconnaître les planètes….

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 12:00:00. EUR.

203, rue des écoles Escale des Livres

Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and take a tour of the solar system to learn about and recognize the planets…

Ven a dar una vuelta por el sistema solar para conocer y reconocer los planetas…

Komm mit auf eine Reise durch das Sonnensystem, um die Planeten kennen und erkennen zu lernen…

Mise à jour le 2023-05-31 par OTI LAS