Albas dub society #2 203 Rue de la Carrière Albas, 10 novembre 2023, Albas.

Albas,Lot

5h de reggae, roots, steppers et bien plus pour enflammer le dancefloor..

2023-11-10 21:00:00 fin : 2023-11-10 23:59:00. .

203 Rue de la Carrière Guinguette d’Albas

Albas 46140 Lot Occitanie



5 hours of reggae, roots, steppers and more to set the dancefloor alight.

5 horas de reggae, roots, steppers y mucho más para incendiar la pista de baile.

5 Stunden Reggae, Roots, Steppers und vieles mehr, um den Dancefloor zu entflammen.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Cahors – Vallée du Lot