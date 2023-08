Cabarouf à la guinguette 203 rue de la Carrière Albas, 1 septembre 2023, Albas.

Albas Got Talent 2ème Edition c’est parti !

Intitulé le Cabarouf en hommage à tous les dingues du côté cour, les affreux du côté jardin, les jojos des planchers, les hurluberlus de la piste de danse de la salle municipale de Gigouzac promotion 97, à tous les « chouchou » invétérés qui disent toujours pestacle à 42 ans, à tous les doux rêveurs qui ont encore l’intégral du grand cabaret sur VHS caché dans leur grenier, à tous les artistes, saltimbanques, passionnés, qui n’ont pas eu la chance de rejoindre le grand monde du spectacle, à tous les laissés pour compte, les qui n’avaient pas le temps, les qui n’avaient des jambes trop courte et tous les autres ………

Ce show est fait pour vous et par vous!

Venez proposer vos numéros les plus loufoques, originaux, vos talents cachés pour un cabaret guinguette riche en émotions !

Pour se faire, rien de plus simple, il vous suffit de remplir ce petit formulaire en ligne :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPfbWXywIOuuSjzoCuGumiGTyPOlpYJNCI_GyZlQ1phi8pWQ/viewform?fbclid=IwAR1gZ5Nnav9E_VtaW-DXYMRginn8fECb66L7ZoHjjbFa7tGdpiN6_QepWPs

Votre numéro, quel qu’il soit (sauf si vous prévoyez de découper des gens sur scène) sera intégré à la programmation internationale du Lot de qualité de notre jury d’experts internationaux du Lot de qualité!.

Albas Got Talent 2nd Edition is on!

Entitled the Cabarouf in homage to all the crazy people in the courtyard, the awful people in the garden, the jojos on the floors, the hurluberlus on the dance floor of Gigouzac’s municipal hall, promotion 97, to all the inveterate « chouchou » who are still putting on a show at the age of 42, to all the sweet dreamers who still have the complete cabaret on VHS hidden in their attic, to all the artists, acrobats and enthusiasts who haven’t had the chance to join the great world of show business, to all those left behind, those who didn’t have the time, those whose legs were too short and all the others ………

This show is for you and by you!

Come and propose your wackiest, most original acts, your hidden talents, for a guinguette cabaret rich in emotion!

All you have to do is fill in this short online form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPfbWXywIOuuSjzoCuGumiGTyPOlpYJNCI_GyZlQ1phi8pWQ/viewform?fbclid=IwAR1gZ5Nnav9E_VtaW-DXYMRginn8fECb66L7ZoHjjbFa7tGdpiN6_QepWPs

Your act, whatever it is (unless you’re planning to cut people up on stage), will be included in the Lot de qualité international program of our jury of Lot de qualité international experts!

¡Albas Got Talent 2ª Edición ya está en marcha!

Titulada el Cabarouf en homenaje a todos los locos del patio, a los horribles del jardín, a los jojos de los pisos, a los hurluberlus de la pista de baile de la sala municipal de la promoción 97 de Gigouzac, a todos los « chouchou » empedernidos que siguen dando espectáculo a los 42 años, a todos los dulces soñadores que aún tienen el cabaret completo en VHS escondido en su desván, a todos los artistas, acróbatas, aficionados, que no han tenido la oportunidad de entrar en el gran mundo del espectáculo, a todos los que se quedaron atrás, a los que no tuvieron tiempo, a los que tenían las piernas demasiado cortas y a todos los demás………

¡Este espectáculo es para ti y por ti!

Ven y propón tus números más disparatados y originales, tus talentos ocultos para un cabaret guinguette lleno de emoción

Sólo tienes que rellenar este breve formulario en línea:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPfbWXywIOuuSjzoCuGumiGTyPOlpYJNCI_GyZlQ1phi8pWQ/viewform?fbclid=IwAR1gZ5Nnav9E_VtaW-DXYMRginn8fECb66L7ZoHjjbFa7tGdpiN6_QepWPs

Su actuación, sea cual sea (a menos que pretenda descuartizar a alguien en el escenario), formará parte del programa internacional de Lot de qualité, elaborado por nuestro jurado de expertos internacionales de Lot de qualité

Albas Got Talent 2. Ausgabe es geht los!

Der Titel Cabarouf ist eine Hommage an alle Verrückten im Hof, die Schrecklichen im Garten, die Jojos auf den Böden, die Schreihälse auf der Tanzfläche der Stadthalle von Gigouzac, Jahrgang 97, an alle eingefleischten « chouchou », die mit 42 Jahren immer noch Pestacle sagen, an alle sanften Träumer, die noch das ganze große Kabarett auf VHS auf ihrem Dachboden versteckt haben, an alle Künstler, Gaukler, Enthusiasten, die nicht das Glück hatten, in die große Welt des Showbusiness einzusteigen, an alle, die auf der Strecke blieben, die keine Zeit hatten, die zu kurze Beine hatten und alle anderen………

Diese Show ist für Sie und von Ihnen gemacht!

Kommen Sie und bieten Sie Ihre verrücktesten, originellsten Nummern, Ihre verborgenen Talente für ein Kabarett voller Emotionen an!

Es ist ganz einfach: Füllen Sie einfach dieses Online-Formular aus:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPfbWXywIOuuSjzoCuGumiGTyPOlpYJNCI_GyZlQ1phi8pWQ/viewform?fbclid=IwAR1gZ5Nnav9E_VtaW-DXYMRginn8fECb66L7ZoHjjbFa7tGdpiN6_QepWPs

Ihre Nummer wird in das internationale Programm von Lot de qualité aufgenommen, das von unserer internationalen Expertenjury für Lot de qualité erstellt wird

