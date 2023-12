Bleu 203 Rue d’Auxonne Dijon, 21 février 2024, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 10:30:00

fin : 2024-02-21 11:15:00

.

Définition d’un opéra de chambre : opéra de courte durée et à personnel réduit.

« Il était une fois… » un roi désespéré, une reine défunte, une princesse énamourée, des grenouilles ailées, bref, tous les éléments traditionnels du conte pour enfant et Damien Bouvet, seul en scène, va réaliser l’exploit de tout jouer, tout faire sonner, chanter, bruiter jusqu’au moindre détail…

Inspiré de L’oiseau bleu de Madame d’Aulnoy, le héros de Bleu est Charmant, c’est d’ailleurs son nom, et il est prince. Las, un sort lui est jeté car il refuse d’épouser Truitonne. Le voici donc transformé en oiseau pour sept ans. Mais même si c’est beau, un oiseau bleu, Charmant n’a pas très envie de manger des graines pendant des années. Et puis, il est tombé fou amoureux de Florine, la plus belle des princesses. Comment faire ? Comment siffloter tout l’amour éprouvé pour sa belle ? Pas de panique ! L’interprète polymorphe va trouver une solution et faire éclater cette polyphonie du merveilleux.

EUR.

203 Rue d’Auxonne Bistrot de la Scène

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-08 par COORDINATION CÔTE-D’OR