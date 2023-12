L’Ange pas sage 203 Rue d’Auxonne Dijon, 20 février 2024, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 14:30:00

fin : 2024-02-21 15:10:00

.

Ange : enfant éternel, clown céleste, courant d’air et d’esprit.

Atterrissage forcé, bruit strident, fracas, lumière et poussière.

L’ange apparaît face contre terre, écrabouillé, fesses en l’air, dans un manteau vert-scarabée….

C’est une créature vraiment pas comme les autres : mystérieux dandy à haut-de-forme, cousin de poulet déplumé, danseuse à Vegas, vieille femme, chapiteau de cirque ambulant… S’il ne se souvient pas de ce qu’il est venu dire, il a plus d’un tour dans sa besace avant de repartir. Et s’il est possible aussi que cela rate, disons que c’est bien le moins que nous pouvons attendre d’un clown.

L’Ange pas sage est une clownerie métaphysique pour les enfants, nourrie au même sein que le spectacle pour les grands mais allégée du poids du monde adulte. Avec eux, l’ange est chez lui. Il joue, invente, tombe, pleure, grandit… pas de chichis.

« Damien Bouvet (cie Voix-Off) est un artiste singulier, qui se nourrit de techniques de clown, d’un travail sur le geste et sur les objets, pour créer un univers déroutant, sensible, évocateur, à fleur d’émotion. » Toute la culture.com

EUR.

203 Rue d’Auxonne Le Bistrot de la Scène

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-08 par COORDINATION CÔTE-D’OR