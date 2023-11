MARCHÉ DE NOËL À LA FERME DU SAPHIR 203 Les Ecluses Ban-sur-Meurthe-Clefcy, 25 novembre 2023, Ban-sur-Meurthe-Clefcy.

Ban-sur-Meurthe-Clefcy,Vosges

Exposants locaux, produits locaux, créations artisanales, restauration et buvette, vin chaud et chocolat chaud maison, venue du père Noël et de nombreuses surprises.. Tout public

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. 0 EUR.

203 Les Ecluses Ferme du Saphir

Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Vosges Grand Est



Local exhibitors, local products, handmade creations, food and refreshments, mulled wine and homemade hot chocolate, Santa Claus and lots of surprises.

Puestos locales, productos locales, creaciones artesanales, comida y refrescos, vino caliente y chocolate caliente casero, Papá Noel y muchas sorpresas.

Lokale Aussteller, lokale Produkte, handwerkliche Kreationen, Essen und Trinken, hausgemachter Glühwein und heiße Schokolade, Besuch des Weihnachtsmanns und viele Überraschungen.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT SAINT DIE DES VOSGES