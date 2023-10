Les journées de l’attractivité en CCVLV: Portes ouvertes du Faitout Numérique de Luzech 203 avecnue de l’Uxellodunum Luzech, 6 octobre 2023, Luzech.

Luzech,Lot

Échange avec les coworkers autour de l’usage de l’Intelligence Artificielle dans leur pratique professionnelle..

2023-10-06 14:00:00 fin : 2023-10-06 17:00:00. EUR.

203 avecnue de l’Uxellodunum Faitout Numérique

Luzech 46140 Lot Occitanie



Exchange with coworkers on the use of Artificial Intelligence in their professional practice.

Debates con compañeros de trabajo sobre el uso de la Inteligencia Artificial en su práctica profesional.

Austausch mit Coworkern über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in ihrer Arbeitspraxis.

