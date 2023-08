Samedi buissonier 2028 route d’Arremont Saint-Martin-de-Seignanx, 23 septembre 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx,Landes

Le CPIE Seignanx-Adour ouvre ses portes samedi 23 septembre !

Au programme de cet évènement convivial et ouvert à tous : animations nature pour petis et grands, repas partagé, conférences thématiques, et autres joyeux spectacles… Venez nombreux !

Programme dé

RDV au Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement de 14h00 à 22h.

Entrée libre et gratuite..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 22:00:00. .

2028 route d’Arremont CPIE

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



The CPIE Seignanx-Adour opens its doors on Saturday September 23!

The program for this friendly event, open to all, includes nature activities for young and old, a shared meal, themed conferences and other fun shows… Come one, come all!

Program

Meet at the Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement from 2pm to 10pm.

Free admission.

El CPIE Seignanx-Adour abre sus puertas el sábado 23 de septiembre

En el programa de este simpático evento abierto a todos: actividades en la naturaleza para grandes y pequeños, una comida compartida, conferencias temáticas y otros espectáculos lúdicos… ¡Vengan todos!

Programa

Cita en el Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement de 14:00 a 22:00 horas.

Entrada gratuita.

Das CPIE Seignanx-Adour öffnet am Samstag, den 23. September seine Türen!

Auf dem Programm dieser geselligen und für alle offenen Veranstaltung stehen Naturanimationen für Groß und Klein, ein gemeinsames Essen, thematische Vorträge und andere fröhliche Darbietungen… Kommen Sie zahlreich!

Das Programm wird gewürfelt

RDV im Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement von 14:00 bis 22:00 Uhr.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Seignanx