Café des solutions : Le zéro déchet 2028 Route d’Arremont Saint-Martin-de-Seignanx, 5 septembre 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx,Landes

Dans un moment convivial de partage et d’échange, donnons-nous l’occasion de discuter du zéro déchets : de quoi s’agit-il, comment le mettre en place, quelles astuces et pourquoi ? Soyons ensemble acteurs du changement pour le bien de tous et de notre planète !

Rencontre conviviale et participative le temps d’un café ou autre boisson à partager.

Rendez-vous à 18h au CPIE

Réservation avant le 4 septembre, nombre de places limités

Gratuit.

2023-09-05 fin : 2023-09-05 . EUR.

2028 Route d’Arremont CPIE

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



In a convivial atmosphere of sharing and exchange, let’s discuss zero waste: what is it, how to implement it, what tips and why? Together, let’s be actors of change for the good of all and our planet!

A friendly, participatory meeting over a coffee or other beverage.

Meet at 6pm at the CPIE

Reservation by September 4, number of places limited

Free

En un ambiente amistoso de intercambio y convivencia, charlemos sobre el residuo cero: ¿qué es, cómo lo hacemos, qué trucos utilizamos y por qué? Trabajemos juntos para lograr un cambio por el bien de todos y de nuestro planeta

Un encuentro amistoso y participativo en torno a un café u otra bebida.

Cita a las 18h en el CPIE

Reserva antes del 4 de septiembre, número de plazas limitado

Gratis

In einem geselligen Moment des Teilens und Austauschs geben wir uns die Gelegenheit, über Null-Abfall zu diskutieren: Worum handelt es sich dabei, wie kann man es umsetzen, welche Tricks gibt es und warum? Lassen Sie uns gemeinsam Akteure des Wandels sein, zum Wohle aller und unseres Planeten!

Ein geselliges und partizipatives Treffen bei einem Kaffee oder einem anderen Getränk, das Sie mit anderen teilen können.

Treffpunkt um 18 Uhr im CPIE

Reservierung vor dem 4. September, begrenzte Anzahl an Plätzen

Kostenlos

