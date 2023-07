Ateliers écolo-pratiques 2028 Route d’Arremont Saint-Martin-de-Seignanx, 23 août 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx,Landes

Le CPIE Seignanx vous invite à participer à des ateliers écolo-pratiques proposés tous les mercredis de l’été : ateliers zéro-déchets, DIY ou encore jardinage naturel !

RDV à l’accueil du CPIE à 10h30.

Gratuit et sans inscription préalable..

2023-08-23 fin : 2023-08-23

2028 Route d’Arremont CPIE

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



The CPIE Seignanx invites you to take part in eco-practical workshops every Wednesday this summer: zero waste, DIY and natural gardening workshops!

Meet at the CPIE reception desk at 10:30 am.

Free and without prior registration.

El CPIE Seignanx te invita a participar en los talleres eco-prácticos que se ofrecen todos los miércoles durante todo el verano: ¡talleres de residuo cero, bricolaje y jardinería natural!

Cita en la recepción del CPIE a las 10h30.

Gratuitos y sin inscripción previa.

Das CPIE Seignanx lädt Sie ein, an ökologisch-praktischen Workshops teilzunehmen, die im Sommer jeden Mittwoch angeboten werden: Workshops zu den Themen Abfallvermeidung, DIY oder auch natürliche Gartenarbeit!

RDV am Empfang des CPIE um 10:30 Uhr.

Kostenlos und ohne vorherige Anmeldung.

