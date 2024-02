2024 en Sport Villefranche-de-Rouergue, jeudi 22 février 2024.

2024 en Sport Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Venez vous initier aux Jeux !

Mercredi 14.02 à la Halle couverte

Jeudi 22.02 au gymnase du Tricot

13h30 17h30——–

Le comité départemental UFOLEP de l’Aveyron propose à toutes et à tous, petits et grands, de venir s’initier à différentes pratiques physiques et sportives, dont des pratiques olympiques !

Ces après-midis s’organisent en partenariat avec la commune de Villefranche-de-Rouergue, le CDOS et bien d’autres associations sportives et non sportives du territoire Villefranchois et sont possibles grâce à l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22

fin : 2024-02-22

Halle du centre ou gymnase du tricot

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

