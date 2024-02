2024 ANNÉE NOUGARO Toulouse, lundi 4 mars 2024.

2024 ANNÉE NOUGARO Toulouse Haute-Garonne

L’année 2024 marque la commémoration des 20 ans de la mort de Claude Nougaro !

Fils d’un chanteur d’opéra et d’une pianiste, Claude Nougaro est né le 9 septembre 1929 à Toulouse et mort le 4 mars 2004 à Paris. Sa ville et sa vie personnelle ont pétri son inspiration, donnant naissance à des chansons qui marquent encore les esprits.

Cette saison est consacrée à la mémoire de l’artiste qui débute le 4 mars, date de son décès, jusqu’au 8 septembre jour anniversaire de sa naissance. Lors de cette période, de nombreuses initiatives publiques, privées et associatives vont voir le jour.

Au programme Une nouvelle photo XXL de Claude Nougaro au bout de la rue Pargaminières, de nombreux concerts dont un grand concert hommage, un parcours sonore urbain et des expositions.

Encore un peu de patience… la programmation arrive très vite ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04

fin : 2024-09-08

DIVERS LIEUX

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

