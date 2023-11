Publication 2022 du Rapport du Haut Conseil du Climat, 29 décembre 2024, .

Le rapport annuel 2023

« Acter l’urgence, engager les moyens »

Ce rapport dresse une analyse des impacts du changement climatique et des limites de la prévention et de la gestion de crise en France, du suivi des émissions de gaz à effet de serre et des politiques associées, des budgets carbone, des leviers pour l’action climatique nationale et internationale, et présente la nouvelle méthode d’évaluation de l’action publique en France du Haut conseil pour le climat, ainsi que ses recommandations pour améliorer l’action publique en matière de climat.

