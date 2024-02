Petites histoires naturelles – Les petites balades de Bellevue, mercredi 3 juillet 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-07-03 17:00 – 19:00

Gratuit : oui Réservation conseillée à projet.bellevue@nantesmetropole.fr

Se mettre au vert le temps d’une balade en partant à la découverte des espaces naturels, parcs et jardins du quartier. Au programme : les histoires et anecdotes qui se cachent derrière ces paysages, pour petits et grands explorateurs en herbe ! Tout public. Lieu de rendez-vous : arrêt de tramway Tertre, Ligne 1 Dans le cadre des petites balades de Bellevue : des déambulations dans le quartier, animées par Valérian Dénéchaud de l’association « Vous êtes ici ».