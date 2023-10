Lancement des Trophées Bâtiments Circulaires 2023, 26 mai 2024, .

Lancement des Trophées Bâtiments Circulaires 2023 Dimanche 26 mai 2024, 08h00

Qui peut participer ?

Toute personne physique ou morale ayant compétence à représenter le projet proposé au concours et disposant de l’accord du maître d’ouvrage.

Avec quels projets ?

Tous types de bâtiments publics ou privés, résidentiels, tertiaires, commerciaux, industriels, culturels, de santé…

Tous types de projets d’aménagement de l’espace public, d’infrastructures,

Ayant intégré des matériaux issus du réemploi ou ayant été conçu selon un ou plusieurs piliers de l’économie circulaire,

Les opérations peuvent être neuves ou de rénovation,

Projets situés en France (métropolitaine ou outre-mer), au Canada, en Suisse, en Belgique ou au Luxembourg (toutes les études de cas sont à publier sur la plateforme Construction21 France)

Pourquoi participer ?

Valoriser vos opérations exemplaires via un plan de communication multi-canal relayé par le Booster du Réemploi, Construction21 et leurs partenaires

Avec une même étude de cas, accéder à d’autres concours (comme les Green Solutions Awards)

Entrer dans le vivier d’experts des organisateurs du concours,

Rencontrer d’autres acteurs engagés,

Participer à l’évolution des pratiques en rassurant, en inspirant et en challengeant les acteurs de la construction et de l’immobilier,

Contribuer à faire de l’économie circulaire et du réemploi dans la construction des pratiques généralisées et massifiées !

Comment participer ?

Il vous suffit de publier une étude de cas Bâtiment, Infrastructure ou Quartier selon le type d’opération concernée (formulaire en ligne) sur le site de Construction21 France (quelque soit et la localisation du projet). Après avoir complété les champs requis*, cochez la case de participation au concours « Trophées Bâtiments Circulaires 2023 » et choisissez votre catégorie.

La participation est gratuite et les équipes du Booster du Réemploi et de Construction21 sauront vous accompagner pour présenter au mieux votre projet.

*Pour en savoir plus sur les critères de participation et sur les informations attendues, reportez vous au règlement et au tutoriel de remplissage d’étude de cas.

Livrés au plus tard le 31 mai 2023.

https://www.economiecirculaire.org/articles/h/lancement-des-trophees-batiments-circulaires-2023-decouvrez-les-nouveautes-et-candidatez.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-26T08:00:00+02:00 – 2024-05-26T08:30:00+02:00

2024-05-26T08:00:00+02:00 – 2024-05-26T08:30:00+02:00

TRANSITION économie