Trois – Partition pour cordes en La majeur – Cie du Trépied- Saison Ligéria, 25 mai 2024, .

2024-05-25

Horaire : 17:00 17:40

Gratuit : oui

Cirque. « Trois – Partition pour cordes en La majeur » met en scène acrobaties aériennes et compositions originales. Les spectateurs, assis autour du trépied (l’espace scénique), sont immergés dans une bulle, bercés par les chants et musiques aux influences métissées des trois femmes. Les cordes, les boites, les corps des artistes, tout est prétexte au jeu, musical ou théâtral. Au fil du spectacle, des liens se tissent, des cordes se tressent au gré de tableaux poétiques, drôles et touchants… Avec Marion et Charlotte de la Bretèque, Agathe Warlouzé. Tout public à partir de 3 ans, en famille Durée : 40 min.



https://www.sainte-luce-loire.com/listes/saison-culturelle/